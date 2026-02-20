Майже тисяча солдатів та понад півтисячі БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
18 лютого російські війська втратили 970 солдатів та 551 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 становлять 1257880 осіб.
За добу 18 лютого російські війська втратили на війні з Україною 970 солдатів та 551 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1257880 (+970) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11684 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 24060 (+6)
- артилерійських систем ‒ 37387 (+3)
- РСЗВ ‒ 1649 (0)
- засоби ППО ‒ 1303 (+1)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 138881 (+551)
- крилаті ракети ‒ 4314 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79112 (+76)
- спеціальна техніка ‒ 4073 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
