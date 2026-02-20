Майже тисяча солдатів та понад півтисячі БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 18 лютого російські війська втратили на війні з Україною 970 солдатів та 551 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1257880 (+970) осіб ліквідовано

танків ‒ 11684 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 24060 (+6)

артилерійських систем ‒ 37387 (+3)

РСЗВ ‒ 1649 (0)

засоби ППО ‒ 1303 (+1)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 138881 (+551)

крилаті ракети ‒ 4314 (0)

кораблі / катери ‒ 29 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79112 (+76)

спеціальна техніка ‒ 4073 (+1)

Дані уточнюються.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

