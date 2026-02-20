$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 22069 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 42542 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 26340 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 42899 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 27554 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 39056 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 28606 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26661 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26055 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19358 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Майже тисяча солдатів та понад півтисячі БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 340 перегляди

18 лютого російські війська втратили 970 солдатів та 551 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 становлять 1257880 осіб.

Майже тисяча солдатів та понад півтисячі БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 18 лютого російські війська втратили на війні з Україною 970 солдатів та 551 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1257880 (+970) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11684 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 24060 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 37387 (+3)
          • РСЗВ ‒ 1649 (0)
            • засоби ППО ‒ 1303 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 138881 (+551)
                    • крилаті ракети ‒ 4314 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79112 (+76)
                            • спеціальна техніка ‒ 4073 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22266 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України