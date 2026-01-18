$43.180.08
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

На фронті за добу відбулося 126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше

Київ • УНН

 80 перегляди

18 січня на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень, ворог здійснив 78 авіаударів та застосував 5355 дронів-камікадзе. Найбільша активність спостерігалася на Покровському напрямку, де відбито 39 атак та знищено 106 окупантів.

На фронті за добу відбулося 126 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше

Від початку доби 18 січня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали 78 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- ситуація по напрямках.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулась одна атака загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Графського, Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

росія, ймовірно, загалом зазнала понад 1,2 млн втрат у війні проти України - британська розвідка14.01.26, 21:48 • 5688 переглядiв

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки.Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 106 окупантів, з яких 64 – безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, два квадроцикли, 35 безпілотних літальних апаратів, дев’ять антен зв’язку, засіб РЕБ, три пункти управління, два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу противника. Також уразили одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, 12 укриттів для особового складу противника

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. Авіаудару зазнав населений пункт Хвилі.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 боєзіткнень, у районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки й Добропілля. Два з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса, Залізничне, Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати нашу оборону у районі населеного пункту Плавні. Авіаударів зазнали населені пункти Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що Україна не допустила критичних проривів противника, зірвавши його плани. За рік ворожа армія скоротилася на 418 тисяч осіб убитими й пораненими, а власні втрати зменшилися на 13%.

"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф18.01.26, 22:01 • 1716 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ