"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф

18 січня, 11:31 • 15472 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 25810 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 23208 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 53183 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 84853 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 41796 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 51648 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 56730 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 46191 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 76099 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕ
18 січня, 10:13 • 17081 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа
18 січня, 10:38 • 12618 перегляди
Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських
18 січня, 11:08 • 8186 перегляди
Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію без пояснень - BILD
18 січня, 12:55 • 7796 перегляди
Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію"? У ГУР відкинули фейки кремлівських ботоферм
15:41 • 6544 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою
17 січня, 08:55 • 38933 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 76101 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко
16 січня, 16:00 • 44847 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати
15 січня, 18:00 • 75873 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
15 січня, 10:29 • 104810 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"
18 січня, 03:14 • 14561 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці
17 січня, 07:26 • 27324 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok
17 січня, 03:45 • 24439 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку
17 січня, 00:47 • 22360 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування
16 січня, 19:05 • 21757 перегляди
"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наступного тижня працюватиме над новим тиском та ясною позицією світу щодо росії. Він зазначив, що росія не зацікавлена в дипломатії, а зосереджена на ракетних атаках.

"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф

Україна наступного тижня працюватиме заради нового тиску та ясної позиції світу щодо росії. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у неділю він заслухав доповіді української делегації зі США: так, секретар РНБО Рустем Умєров доповідав по зустрічах із представниками Президента Дональда Трампа.

Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям

- зазначив глава держави.

Він розповів, що Київ має дані щодо об'єктів, по яких росія робила розвідку для ударів.

"Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни – причина в москві", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації домовилися продовжити переговори на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico
16.01.26, 09:26 • 5706 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ