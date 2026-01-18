"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф

Україна еаступного тижня працюватиме заради нового тиску та ясної позиції світу щодо росії. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у неділю він заслухав доповіді української делегації зі США: так, секретар РНБО Рустем Умєров доповідав по зустрічах із представниками Президента Дональда Трампа.

Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям - зазначив глава держави.

Він розповів, що Київ має дані щодо об'єктів, по яких росія робила розвідку для ударів.

"Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни – причина в москві", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації домовилися продовжити переговори на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

