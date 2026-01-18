"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наступного тижня працюватиме над новим тиском та ясною позицією світу щодо росії. Він зазначив, що росія не зацікавлена в дипломатії, а зосереджена на ракетних атаках.
За його словами, у неділю він заслухав доповіді української делегації зі США: так, секретар РНБО Рустем Умєров доповідав по зустрічах із представниками Президента Дональда Трампа.
Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям
Він розповів, що Київ має дані щодо об'єктів, по яких росія робила розвідку для ударів.
"Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни – причина в москві", - резюмував Зеленський.
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації домовилися продовжити переговори на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.
