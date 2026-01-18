"Дипломатия для России – точно не приоритет: Зеленский анонсировал новое давление на РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на следующей неделе будет работать над новым давлением и ясной позицией мира в отношении России. Он отметил, что Россия не заинтересована в дипломатии, а сосредоточена на ракетных атаках.
Украина на следующей неделе будет работать ради нового давления и ясной позиции мира в отношении России. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, в воскресенье он заслушал доклады украинской делегации из США: так, секретарь СНБО Рустем Умеров докладывал по встречам с представителями Президента Дональда Трампа.
Было уже несколько раундов переговоров – работают над документами, которые нужны для окончания войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме. Если бы россияне действительно всерьез хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести ущерб даже нашим атомным станциям
Он рассказал, что Киев располагает данными об объектах, по которым Россия проводила разведку для ударов.
"Все четко говорит о том, что дипломатия для России – точно не приоритет. Надо это признавать. Надо в дальнейшем давить на агрессора и реальную причину этой войны – причина в Москве", - резюмировал Зеленский.
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации договорились продолжить переговоры на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.
