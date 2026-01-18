$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
На фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего

Киев • УНН

 • 318 просмотра

18 января на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений, враг совершил 78 авиаударов и применил 5355 дронов-камикадзе. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где отбито 39 атак и уничтожено 106 оккупантов.

На фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего

С начала суток 18 января на фронте произошло 126 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 78 авиационных ударов, сбросив 199 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 5355 дронов-камикадзе и совершили 2985 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- ситуация по направлениям.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошла одна атака захватчиков. Враг нанес один авиационный удар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершил 87 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Сегодня враг 10 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Графского, Нестерного, Круглого.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбивали четыре штурмовых действия в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка. Одно боестолкновение продолжается. На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.

Россия, вероятно, в общей сложности понесла более 1,2 млн потерь в войне против Украины - британская разведка14.01.26, 21:48 • 5688 просмотров

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил. На Константиновском направлении сегодня произошло 15 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 оккупантов, из которых 64 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, два квадроцикла, 35 беспилотных летательных аппаратов, девять антенн связи, средство РЭБ, три пункта управления, два пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава противника. Также поразили одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники, два средства РЭБ, 12 укрытий для личного состава противника

- говорится в сводке.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного. Авиаудару подвергся населенный пункт Хвыли.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зеленое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Гуляйполе, Воздвижевка, Верхняя Терса, Зализничное, Долинка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Плавни. Авиаударам подверглись населенные пункты Желтая Круча и Таврийское.

На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что Украина не допустила критических прорывов противника, сорвав его планы. За год вражеская армия сократилась на 418 тысяч человек убитыми и ранеными, а собственные потери уменьшились на 13%.

"Дипломатия для России – точно не приоритет: Зеленский анонсировал новое давление на РФ18.01.26, 22:01 • 1898 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск