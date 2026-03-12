На фронті за добу сталось 128 боїв, рф скинула 322 КАБи - Генштаб

$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
09:02 • 848 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 11386 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 26098 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 43473 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 44627 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 38104 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 41556 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 36585 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39514 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35158 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга11 березня, 23:20 • 21364 перегляди
Війна в Ірані загрожує європейській економіці зростанням інфляції вище 3%11 березня, 23:42 • 6568 перегляди
Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker12 березня, 00:00 • 11541 перегляди
Радбез ООН схвалила резолюцію із засудженням масованих атак Ірану на країни Перської затоки12 березня, 00:18 • 5218 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 22280 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 33618 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 38556 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 42408 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 73626 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 79018 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Ізраїль
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 30607 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 20364 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 20077 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 22113 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 34308 перегляди
На фронті за добу сталось 128 боїв, рф скинула 322 КАБи - Генштаб

Київ • УНН

 • 1798 перегляди

За добу відбулося 128 зіткнень, ворог застосував понад 9000 дронів-камікадзе. Сили оборони уразили пункти управління БПЛА та знищили 780 окупантів.

На фронті за добу сталось 128 боїв, рф скинула 322 КАБи - Генштаб

Впродовж минулої доби 11 березня на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень. Противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали населені пункти Великомихайлівка, Коломійці, Писанці, Покровське, Гаврилівка, Підгаврилівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Широке, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БПЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 780 осіб. Також ворог втратив три танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 2102 безпілотні літальні апарати, 243 одиниці автомобільної техніки та важку вогнеметну систему.

Нагадаємо

У ніч на 12 березня сили ППО збили 77 ворожих безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область