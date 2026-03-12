На фронте за сутки произошло 128 боев, рф сбросила 322 КАБа - Генштаб

За прошедшие сутки 11 марта на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Противник нанес 103 авиационных удара, сбросил 322 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9216 дронов-камикадзе и совершил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам подверглись населенные пункты Великомихайловка, Коломийцы, Писанцы, Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Александровка Днепропетровской области; Широкое, Чаривное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили один вражеский штурм, противник нанес четыре авиаудара, с применением десяти авиабомб, совершил 110 обстрелов, из которых три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Прилепка.

На Купянском направлении агрессор три раза атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево и Чернещины.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 24 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового, Злагоды и Доброполья.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Железнодорожного, Цветкового, Мирного.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 780 человек. Также враг потерял три танка, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 2102 беспилотных летательных аппарата, 243 единицы автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему.

Напомним

В ночь на 12 марта силы ПВО сбили 77 вражеских беспилотников различных типов. В то же время зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА.