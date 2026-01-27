$43.130.01
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 10334 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 9506 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 7694 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 16189 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 21401 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 15768 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18244 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32917 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82273 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Financial Times

На фронті відбулося 49 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбито 22 атаки - Генштаб

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 49 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові відбили 22 атаки, ще одна триває.

На фронті відбулося 49 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбито 22 атаки - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 49 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові вже відбили 22 атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Лісківщина Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Будки, Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Середина-Буда, Товстодубове, Стукалівка Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Волфине Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати у бік Куп’янська, загалом на даному напрямку відбулося одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників у районі населеного пункту Дробишеве. 

На Слов’янському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку населеного пункту Платонівка.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки. 

На Покровському напрямку сьогодні противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районах населених пунктів Вербове та Злагода. 

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. Дві атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: інтенсивність знищення окупантів дещо зменшилася27.01.26, 07:31 • 3864 перегляди

Антоніна Туманова

