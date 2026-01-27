На фронті відбулося 49 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбито 22 атаки - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби на фронті зафіксовано 49 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові відбили 22 атаки, ще одна триває.
Від початку доби на фронті відбулося 49 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові вже відбили 22 атаки, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Лісківщина Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Будки, Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Середина-Буда, Товстодубове, Стукалівка Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Волфине Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати у бік Куп’янська, загалом на даному напрямку відбулося одне боєзіткнення.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників у районі населеного пункту Дробишеве.
На Слов’янському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку населеного пункту Платонівка.
На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.
На Покровському напрямку сьогодні противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного. Одне боєзіткнення на цей час триває.
На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районах населених пунктів Вербове та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. Дві атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса.
На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.
На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
