14:04 • 468 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 10269 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 9436 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 7642 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 16137 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 21358 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 15755 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18238 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32910 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82266 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
На фронте произошло 49 боевых столкновений, на Покровском направлении отбито 22 атаки - Генштаб

Киев • УНН

 • 42 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 49 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные отбили 22 атаки, еще одна продолжается.

На фронте произошло 49 боевых столкновений, на Покровском направлении отбито 22 атаки - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 49 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные уже отбили 22 атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Лесковщина Черниговской области; Белая Береза, Кучеровка, Рогизне, Волфино, Будки, Бессаловка, Рыжевка, Искрисковщина, Середина-Буда, Толстодубово, Стукаловка Сумской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Волфино Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Купянска, в целом на данном направлении произошло одно боестолкновение.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков в районе населенного пункта Дробышево. 

На Славянском направлении произошло одно боестолкновение в направлении населенного пункта Платоновка.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки. 

На Покровском направлении сегодня противник 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришино. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районах населенных пунктов Вербовое и Злагода. 

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого. Две атаки до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней. Авиаударам подверглись населенные пункты Одаровка, Желтая Круча и Таврийское.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась27.01.26, 07:31 • 3864 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Черниговская область
Гуляйполе
Купянск