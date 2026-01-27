На фронте произошло 49 боевых столкновений, на Покровском направлении отбито 22 атаки - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 49 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные уже отбили 22 атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Лесковщина Черниговской области; Белая Береза, Кучеровка, Рогизне, Волфино, Будки, Бессаловка, Рыжевка, Искрисковщина, Середина-Буда, Толстодубово, Стукаловка Сумской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Волфино Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Купянска, в целом на данном направлении произошло одно боестолкновение.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков в районе населенного пункта Дробышево.

На Славянском направлении произошло одно боестолкновение в направлении населенного пункта Платоновка.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении сегодня противник 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришино. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районах населенных пунктов Вербовое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого. Две атаки до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней. Авиаударам подверглись населенные пункты Одаровка, Желтая Круча и Таврийское.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась