Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась
Киев • УНН
За сутки 26 января российские войска потеряли 820 солдат и 899 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 составляют 1235880 человек.
За сутки 26 января российские войска потеряли на войне с Украиной 820 солдат и 899 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1235880 (+820) человек ликвидировано
- танков ‒ 11609 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23954 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 36691 (+47)
- РСЗО ‒ 1628 (+2)
- средства ПВО ‒ 1286 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 116712 (+899)
- крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76025 (+119)
- специальная техника ‒ 4051 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
