Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 12799 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 31290 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 23531 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 29719 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 26939 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 42173 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 26284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 52412 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23023 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42456 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.3м/с
91%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58 • 9344 просмотра
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05 • 7360 просмотра
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 8076 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине00:45 • 9706 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 8474 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 15140 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 31274 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 42166 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 52408 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 45138 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 10005 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 13204 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 14370 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 17766 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 36795 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета Storm Shadow

Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась

Киев • УНН

 • 30 просмотра

За сутки 26 января российские войска потеряли 820 солдат и 899 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 составляют 1235880 человек.

Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась

За сутки 26 января российские войска потеряли на войне с Украиной 820 солдат и 899 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1235880 (+820) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11609 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23954 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 36691 (+47)
          • РСЗО ‒ 1628 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1286 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 116712 (+899)
                    • крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76025 (+119)
                            • специальная техника ‒ 4051 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11890 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины