Потери врага: интенсивность уничтожения оккупантов несколько уменьшилась

За сутки 26 января российские войска потеряли на войне с Украиной 820 солдат и 899 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1235880 (+820) человек ликвидировано

танков ‒ 11609 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23954 (+3)

артиллерийских систем ‒ 36691 (+47)

РСЗО ‒ 1628 (+2)

средства ПВО ‒ 1286 (0)

самолетов ‒ 434 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 116712 (+899)

крылатые ракеты ‒ 4205 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76025 (+119)

специальная техника ‒ 4051 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос