Втрати ворога: інтенсивність знищення окупантів дещо зменшилася

26 січня, 17:23 • 13041 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 32200 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 23910 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 30077 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 27207 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 42512 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 26335 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 52674 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23032 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42464 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"26 січня, 20:58 • 9826 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум26 січня, 21:05 • 7826 перегляди
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26 січня, 21:41 • 8550 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні00:45 • 10038 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 10030 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 15676 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 32189 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 42510 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 52672 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 45370 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 10330 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 13314 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 14469 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 17857 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 36870 перегляди
Втрати ворога: інтенсивність знищення окупантів дещо зменшилася

Київ • УНН

 • 184 перегляди

За добу 26 січня російські війська втратили 820 солдатів та 899 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 становлять 1235880 осіб.

Втрати ворога: інтенсивність знищення окупантів дещо зменшилася

За добу 26 січня російські війська втратили на війні з Україною 820 солдатів та 899 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1235880 (+820) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11609 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23954 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 36691 (+47)
          • РСЗВ ‒ 1628 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1286 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 116712 (+899)
                    • крилаті ракети ‒ 4205 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 76025 (+119)
                            • спеціальна техніка ‒ 4051 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

                              Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування16.01.26, 11:14 • 11890 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України