Втрати ворога: інтенсивність знищення окупантів дещо зменшилася

За добу 26 січня російські війська втратили на війні з Україною 820 солдатів та 899 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1235880 (+820) осіб ліквідовано

танків ‒ 11609 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23954 (+3)

артилерійських систем ‒ 36691 (+47)

РСЗВ ‒ 1628 (+2)

засоби ППО ‒ 1286 (0)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 116712 (+899)

крилаті ракети ‒ 4205 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 76025 (+119)

спеціальна техніка ‒ 4051 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування