На фронті відбулося 165 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 312 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
15:56 • 10002 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 16990 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 17731 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 16373 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 17555 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12665 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12725 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8838 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12861 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 8042 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації9 січня, 13:57 • 10269 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 10400 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 15:51 • 5400 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 10949 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 10958 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 58175 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 86372 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 60169 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 82551 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 58269 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 60855 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 82427 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 100833 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 141410 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

На фронті відбулося 165 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та 72 керовані бомби.

На фронті відбулося 165 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче відбивають атаки ворога, який застосовує ракети, авіацію, дрони та артилерію. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пункті

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив понад 104 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку на даний час відбито атаку противника у бік Ступочок.

Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: полковник рф Ямакіді отримав нову підозру09.01.26, 16:08 • 3284 перегляди

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, в чотирьох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільної техніки, 68 безпілотних літальних апаратів, чотири антени та термінал супутникового зв’язку, також уразили артилерійську систему, автомобіль та шість укриттів для особового складу противника

- додали в Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Ще одне боєзіткнення в цей час триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

На Оріхівському напрямку ворог намагався наступати в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік": британська розвідка проаналізувала удар по Львову 09.01.26, 18:02 • 3308 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Реактивна система залпового вогню
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ