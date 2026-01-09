На фронте произошло 165 боев: враг больше всего давит на Покровском направлении
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив 36 ракет и 72 управляемые бомбы.
На фронте с начала суток произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники решительно отбивают атаки врага, который применяет ракеты, авиацию, дроны и артиллерию. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 3967 дронов-камикадзе и совершили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил более 104 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое.
На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмовых действий в районе населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.
На Славянском направлении враг один раз атаковал в районе Платоновки.
На Краматорском направлении в настоящее время отбита атака противника в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филии. Наши защитники сдерживают натиск противника, в четырех локациях бои до сих пор продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 оккупантов, из которых 60 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, реактивную систему залпового огня, пять единиц автомобильной техники, 68 беспилотных летательных аппаратов, четыре антенны и терминал спутниковой связи, также поразили артиллерийскую систему, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника
На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Еще одно боестолкновение в это время продолжается.
На Гуляйпольском направлении произошло 25 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.
На Ореховском направлении враг пытался наступать в районе Степного.
На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
