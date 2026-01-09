$42.990.27
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
15:56 • 10332 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 17336 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 18012 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 16563 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 17657 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12735 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12755 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8874 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12877 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 165 боев: враг больше всего давит на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 290 просмотра

С начала суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив 36 ракет и 72 управляемые бомбы.

На фронте произошло 165 боев: враг больше всего давит на Покровском направлении

На фронте с начала суток произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники решительно отбивают атаки врага, который применяет ракеты, авиацию, дроны и артиллерию. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 3967 дронов-камикадзе и совершили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил более 104 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмовых действий в районе населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.

На Славянском направлении враг один раз атаковал в районе Платоновки.

На Краматорском направлении в настоящее время отбита атака противника в сторону Ступочек.

Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: полковник рф Ямакиди получил новое подозрение09.01.26, 16:08 • 3312 просмотров

На Константиновском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филии. Наши защитники сдерживают натиск противника, в четырех локациях бои до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 оккупантов, из которых 60 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, реактивную систему залпового огня, пять единиц автомобильной техники, 68 беспилотных летательных аппаратов, четыре антенны и терминал спутниковой связи, также поразили артиллерийскую систему, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника

- добавили в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Еще одно боестолкновение в это время продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 25 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.

На Ореховском направлении враг пытался наступать в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

У россии, скорее всего, есть всего несколько ракет "Орешник": британская разведка проанализировала удар по Львову09.01.26, 18:02 • 3384 просмотра

Ольга Розгон

