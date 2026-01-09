Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: полковник рф Ямакиди получил новое подозрение
Киев • УНН
СБУ сообщила о заочном подозрении полковнику Алексею Ямакиди, который приказывал применять ракеты "Кинжал" по энергетическим объектам Украины. Это уже не первое подозрение для Ямакиди, которого обвиняют в военных преступлениях.
Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении рашисту, который приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала новые доказательства, подтверждающие, что рашисты целенаправленно и сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины с помощью ракет и ударных дронов.
По результатам комплексных мероприятий установлено, что одним из военных руководителей РФ, отдававших соответствующие приказы, является полковник Алексей Ямакиди – экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область09.01.26, 13:53 • 11004 просмотра
СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал" по энергетическим объектам Украины.
Таким образом рашисты пытаются уничтожить электрическую и тепловую генерацию нашего государства, чтобы оставить людей без света и отопления в зимнее время года.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Алексею Ямакиди о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).
Напомним, что летом 2025 года этот рашист уже получил подозрение от СБУ по другим эпизодам обстрелов Украины.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Каждый из военных преступников будет найден и наказан.