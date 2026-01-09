$42.990.27
13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 3712 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 1898 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 5828 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 2762 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11001 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12229 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13659 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 11900 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12663 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: полковник рф Ямакиди получил новое подозрение

Киев • УНН

 • 50 просмотра

СБУ сообщила о заочном подозрении полковнику Алексею Ямакиди, который приказывал применять ракеты "Кинжал" по энергетическим объектам Украины. Это уже не первое подозрение для Ямакиди, которого обвиняют в военных преступлениях.

Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: полковник рф Ямакиди получил новое подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении рашисту, который приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Служба безопасности собрала новые доказательства, подтверждающие, что рашисты целенаправленно и сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины с помощью ракет и ударных дронов.

По результатам комплексных мероприятий установлено, что одним из военных руководителей РФ, отдававших соответствующие приказы, является полковник Алексей Ямакиди – экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область

СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал" по энергетическим объектам Украины.

Таким образом рашисты пытаются уничтожить электрическую и тепловую генерацию нашего государства, чтобы оставить людей без света и отопления в зимнее время года.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Алексею Ямакиди о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).

Напомним, что летом 2025 года этот рашист уже получил подозрение от СБУ по другим эпизодам обстрелов Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Каждый из военных преступников будет найден и наказан.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Украина