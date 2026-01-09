$42.990.27
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
13:30 • 3496 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 1768 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 5670 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 2670 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 10955 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Ексклюзив
11:31 • 12194 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13651 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11896 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12661 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: полковник рф Ямакіді отримав нову підозру

Київ • УНН

 • 40 перегляди

СБУ повідомила про заочну підозру полковнику Олексію Ямакіді, який наказував застосовувати ракети "Кинджал" по енергетичних об'єктах України. Це вже не перша підозра для Ямакіді, якого звинувачують у воєнних злочинах.

Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: полковник рф Ямакіді отримав нову підозру

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру рашисту, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки зібрала нові докази, які підтверджують, що рашисти цілеспрямовано та свідомо знищують цивільну інфраструктуру України за допомогою ракет і ударних дронів.

За результатами комплексних заходів встановлено, що одним із військових керівників рф, який віддавав відповідні накази, є полковник Олексій Ямакіді – екскомандир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил рф.

У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину09.01.26, 13:53 • 10971 перегляд

СБУ задокументувала нові епізоди ворожих атак, коли саме Ямакіді наказав застосувати гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал" по енергетичних об’єктах України.

У такий спосіб рашисти намагаються знищити електричну і теплову генерацію нашої держави, щоб залишити людей без світла та опалення в зимову пору року.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олексію Ямакіді про нову заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).

Нагадаємо, що влітку 2025 року цей рашист уже отримав підозру від СБУ за іншими епізодами обстрілів України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців буде знайдено і покарано.

Антоніна Туманова

