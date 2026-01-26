На фронті 138 боїв, на Покровському напрямку зупинили 41 атаку: карта від Генштабу

138 боїв сталося на фронті минулої доби, що дещо більше, ніж добою раніше, найгарячіше - на Покровському напрямку, на який припала майже третина боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 26 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень - повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3681 обстріл, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7789 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олексієво-Дружківка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів - у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

