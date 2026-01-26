На фронте 138 боев, на Покровском направлении остановили 41 атаку: карта от Генштаба

138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько больше, чем сутками ранее, горячее всего - на Покровском направлении, на которое пришлась почти треть боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 26 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3681 обстрел, в том числе 63 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 7789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Алексеево-Дружковка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Зеленое, Рождественка, Новое Поле, Зарница, Юрковка, Павловка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы и совершил 80 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилипка, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Орехово-Васильевка и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

