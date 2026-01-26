$43.170.00
25 января, 18:28
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
На фронте 138 боев, на Покровском направлении остановили 41 атаку: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 206 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений, из которых 41 пришелся на Покровское направление. Враг совершил 89 авиаударов, сбросив 237 управляемых авиабомб.

На фронте 138 боев, на Покровском направлении остановили 41 атаку: карта от Генштаба

138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько больше, чем сутками ранее, горячее всего - на Покровском направлении, на которое пришлась почти треть боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 26 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3681 обстрел, в том числе 63 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 7789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Алексеево-Дружковка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Зеленое, Рождественка, Новое Поле, Зарница, Юрковка, Павловка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы и совершил 80 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилипка, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Орехово-Васильевка и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: Россия недосчиталась более 1000 солдат и 917 БПЛА за сутки26.01.26, 07:31 • 1934 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина