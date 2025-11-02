На Донеччині українські воїни збили рідкісний російський дрон "князь вєщій олєг"
Київ • УНН
Українські військові під Костянтинівкою Донецької області збили рідкісний російський розвідувальний дрон "князь вєщій олєг". Цей дрон може використовуватися для протидії заходам, які здійснюють українські захисники.
Під Костянтинівкою Донецької області минулої доби наші військові збили рідкісний російський дрон "князь вєщій олег". Про це повідомив речник 11 армійського корпусу підполковник Дмитро Запорожець в ефірі національного телемарафону.
Деталі
До речі, хотів сказати, що минулої доби підрозділи 53 механізованої бригади збили нехарактерний для нашої зони відповідальності рідкісний розвідувальний дрон, який вони називають "Князь Вєщій Олєг"
Військовий додав, що цей дрон може використовуватися для протидії заходам, які здійснюють українські захисники.
Противник його використовує в тому числі, якщо має якісь нові ресурси. Такі дрони противник тестує і для протидії заходам, які здійснюють наші військов
Доповнення
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат російські загарбники застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати.
російські війська завдали авіаудару по Одеській області трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження. Дві бомби збито ППО, одна впала на відкритій місцевості без наслідків.