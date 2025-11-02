В Донецкой области украинские воины сбили редкий российский дрон "князь вещий олег"
Киев • УНН
Украинские военные под Константиновкой Донецкой области сбили редкий российский разведывательный дрон "князь вещий олег". Этот дрон может использоваться для противодействия мерам, которые осуществляют украинские защитники.
Под Константиновкой Донецкой области за прошедшие сутки наши военные сбили редкий российский дрон "князь вещий олег". Об этом сообщил спикер 11 армейского корпуса подполковник Дмитрий Запорожец в эфире национального телемарафона.
Подробности
Кстати, хотел сказать, что за прошедшие сутки подразделения 53 механизированной бригады сбили нехарактерный для нашей зоны ответственности редкий разведывательный дрон, который они называют "Князь Вещий Олег"
Военный добавил, что этот дрон может использоваться для противодействия мерам, которые осуществляют украинские защитники.
Противник его использует в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы. Такие дроны противник тестирует и для противодействия мерам, которые осуществляют наши войска
Дополнение
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат российские захватчики применяют реактивные КАБы для ударов по Украине. Однако украинские средства ПВО могут их сбивать.
российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.