В Донецкой области украинские воины сбили редкий российский дрон "князь вещий олег"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
09:32 • 1322 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto
Эксклюзив
08:00 • 11721 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 37210 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 68055 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 73759 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 98322 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 87957 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 44371 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56387 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 45628 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"Photo1 ноября, 23:58 • 10082 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД2 ноября, 01:25 • 26664 просмотра
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича2 ноября, 02:23 • 13431 просмотра
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия04:05 • 11582 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto05:43 • 10876 просмотра
публикации
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
08:00 • 11674 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 98300 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 87937 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 90593 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 75127 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Николай Леонтович
Пит Хегсетх
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 27396 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 73736 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 90593 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 53500 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 61840 просмотра
Актуальное
Техника
Вашингтон Пост
Шахед-136
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Донецкой области украинские воины сбили редкий российский дрон "князь вещий олег"

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

Украинские военные под Константиновкой Донецкой области сбили редкий российский разведывательный дрон "князь вещий олег". Этот дрон может использоваться для противодействия мерам, которые осуществляют украинские защитники.

В Донецкой области украинские воины сбили редкий российский дрон "князь вещий олег"

Под Константиновкой Донецкой области за прошедшие сутки наши военные сбили редкий российский дрон "князь вещий олег". Об этом сообщил спикер 11 армейского корпуса подполковник Дмитрий Запорожец в эфире национального телемарафона.

Подробности

Кстати, хотел сказать, что за прошедшие сутки подразделения 53 механизированной бригады сбили нехарактерный для нашей зоны ответственности редкий разведывательный дрон, который они называют "Князь Вещий Олег"

- сообщил Запорожец.

Военный добавил, что этот дрон может использоваться для противодействия мерам, которые осуществляют украинские защитники.

Противник его использует в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы. Такие дроны противник тестирует и для противодействия мерам, которые осуществляют наши войска

- добавил подполковник.

Дополнение

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат российские захватчики применяют реактивные КАБы для ударов по Украине. Однако украинские средства ПВО могут их сбивать.

российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий. 

Павел Зинченко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Донецкая область
Одесская область
Юрий Игнат
Вооруженные силы Украины