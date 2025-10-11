На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення електрики: всі родини зі світлом

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 жовтня, 19:08 • 11935 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 23343 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 32552 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 24535 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 22466 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 28690 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 36608 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 39759 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19331 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19784 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.1м/с
93%
747мм
Популярнi новини
На військовому заводі в США пролунав потужний вибух: є загиблі та зниклі безвісти10 жовтня, 17:39 • 4230 перегляди
Водопостачання у Києві відновили у повному обсязі - КМДА10 жовтня, 17:44 • 3202 перегляди
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10 жовтня, 17:55 • 7410 перегляди
Через зауваження прибив дверима авто травмовану руку ветерана: під Києвом поліція проводить перевіркуVideo10 жовтня, 18:28 • 5276 перегляди
Зеленський: 725 тисяч сімей отримали електрику після обстрілів, Київ майже з водою10 жовтня, 20:21 • 2508 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 32552 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 28690 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 36608 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 39759 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 91340 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Хакан Фідан
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 23059 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 25569 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 28376 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 91342 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 38138 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ATACMS
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення електрики: всі родини зі світлом

Київ • УНН

 • 936 перегляди

На Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла, всі родини регіону забезпечені електроенергією. ДТЕК працює над точковими заявками та обіцяє інформувати про зміни.

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення електрики: всі родини зі світлом

На Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Групу ДТЕК.

Деталі

Зазначається, що нині всі родини регіону зі світлом.

Працюємо над точковими заявками

- йдеться у повідомленні.

У групі додали, що в разі змін оперативно інформуватимуть споживачів у соцмережах.

Нагадаємо

На Донеччині завдяки роботі енергетиків графіки аварійних відключень скасували.

Також ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання на лівому березі Києва після обстрілів.

Частина Рівного залишилася без світла: енергетики обіцяють швидке відновлення10.10.25, 21:58 • 2344 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Блекаут 
Електроенергія
Дніпропетровська область
ДТЕК