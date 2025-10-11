На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення електрики: всі родини зі світлом
Київ • УНН
На Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла, всі родини регіону забезпечені електроенергією. ДТЕК працює над точковими заявками та обіцяє інформувати про зміни.
На Дніпропетровщині скасовано екстрені відключення світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Групу ДТЕК.
Деталі
Зазначається, що нині всі родини регіону зі світлом.
Працюємо над точковими заявками
У групі додали, що в разі змін оперативно інформуватимуть споживачів у соцмережах.
Нагадаємо
На Донеччині завдяки роботі енергетиків графіки аварійних відключень скасували.
Також ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання на лівому березі Києва після обстрілів.
