В Днепропетровской области отменили экстренные отключения электричества: все семьи со светом
Киев • УНН
В Днепропетровской области отменены экстренные отключения света, все семьи региона обеспечены электроэнергией. ДТЭК работает над точечными заявками и обещает информировать об изменениях.
В Днепропетровской области отменены экстренные отключения света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группу ДТЭК.
Подробности
Отмечается, что сейчас все семьи региона со светом.
Работаем над точечными заявками
В группе добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать потребителей в соцсетях.
Напомним
В Донецкой области благодаря работе энергетиков графики аварийных отключений отменили.
Также ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения на левом берегу Киева после обстрелов.
