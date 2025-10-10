Лівий берег столиці вже зі світлом - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання на лівому березі Києва після обстрілів. Компанія продовжує працювати над поверненням світла в кожну родину, попри прогнози нової атаки.
Лівий берег Києва знову зі світлом після обстрілів, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київ: лівий берег знову зі світлом після обстрілів
У компанії запевнили, що продовжують працювати, поки не повернуть світло в кожну родину.
Додамо
Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку.
Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.