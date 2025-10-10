$41.510.10
Лівий берег столиці вже зі світлом - ДТЕК

Київ • УНН

 • 768 перегляди

ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання на лівому березі Києва після обстрілів. Компанія продовжує працювати над поверненням світла в кожну родину, попри прогнози нової атаки.

Лівий берег столиці вже зі світлом - ДТЕК

Лівий берег Києва знову зі світлом після обстрілів, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київ: лівий берег знову зі світлом після обстрілів 

- йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що продовжують працювати, поки не повернуть світло в кожну родину. 

Водопостачання у Києві відновили у повному обсязі - КМДА10.10.25, 20:44 • 1746 переглядiв

Додамо

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку. 

Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Блекаут 
Аптека
Електроенергія
ДТЕК
Віталій Кличко
Київ