Левый берег столицы уже со светом - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения на левом берегу Киева после обстрелов. Компания продолжает работать над возвращением света в каждую семью, несмотря на прогнозы новой атаки.
Левый берег Киева снова со светом после обстрелов, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киев: левый берег снова со светом после обстрелов
В компании заверили, что продолжают работать, пока не вернут свет в каждую семью.
Добавим
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку.
Мэр призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания.