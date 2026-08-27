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Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись

Київ • УНН

 • 5236 перегляди

росія зруйнувала Херсонську ТЕЦ авіабомбами. ОВА закликає жителів, особливо родини з дітьми та літніх людей, евакуюватися.

Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись

Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і закликав жителів міста за можливості виїздити у більш безпечні регіони, передає УНН.

Вночі російські війська знову атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. На жаль, це вже не вперше. Але цього разу об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області 

- повідомив Прокудін.

За його словами, від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 КАБів. За майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року.

За останні два місяці ворог запустив понад 1700 ударних БпЛА. Зокрема, почав активніше застосовувати реактивні "Шахеди" та "Гербери" для ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсонщини. І наразі засобів для знищення цих видів БпЛА, як і КАБів немає в жодній області нашої країни. Крім того, лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами зросла до 6,5 тисячі.

Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо. Разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та Урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. Але вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах —  виїжджайте! 

- наголосив Прокудін.

Голова Херсонської ОВА запевнив, "що зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок - ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою".

Для організації виїзду звертайтеся до контакт-центру Херсонської ОВА: 0 800 101 102, 0 800 330 951. Урядова гаряча лінія з питань евакуації — 1548. Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним. Але найважливіше зараз — зберегти життя людей 

- резюмував Прокудін.

росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз27.08.26, 13:48 • 36650 переглядiв

Антоніна Туманова

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