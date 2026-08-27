Город может надолго остаться без света и тепла из-за атак рф — жителей Херсона призвали эвакуироваться

Ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно на критическую инфраструктуру области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и призвал жителей города по возможности выезжать в более безопасные регионы, передает УНН.

Ночью российские войска вновь атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ. К сожалению, это уже не впервые. Но на этот раз объект получил очень серьезные разрушения. Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме этой зимой мы уже не можем. Ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно на критическую инфраструктуру области - сообщил Прокудин.

По его словам, с 1 июля на Херсонщину уже сброшено 170 КАБов. Почти за два месяца их использовано больше, чем за все первое полугодие этого года.

За последние два месяца враг запустил более 1700 ударных БПЛА. В частности, начал активнее применять реактивные "Шахеды" и "Герберы" для ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонщины. И на данный момент средств для уничтожения этих видов БПЛА, как и КАБов, нет ни в одной области нашей страны. Кроме того, всего за неделю количество атак малыми FPV-дронами выросло до 6,5 тысячи.

Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не часы или дни, а длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас. Мы не ждем. Вместе с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и Правительством уже работаем над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения. Но вновь обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможность, родственники или друзья в более безопасных регионах — выезжайте! - подчеркнул Прокудин.

Глава Херсонской ОВА заверил, "что со своей стороны, если вы самостоятельно решитесь на этот шаг — мы поможем с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой".

Для организации выезда обращайтесь в контакт-центр Херсонской ОВА: 0 800 101 102, 0 800 330 951. Правительственная горячая линия по вопросам эвакуации — 1548. Делаем все возможное, чтобы обеспечить Херсон всем необходимым. Но самое важное сейчас — сохранить жизни людей - резюмировал Прокудин.

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