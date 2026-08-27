россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз



Российские войска нанесли удар 4 КАБами по ТЭЦ в Херсоне, повторно атаковав её ночью, в результате удара всё генерирующее оборудование было выведено из строя, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Ночью российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы Нафтогаз. По территории станции был нанесён удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ). ТЭЦ понесла критические разрушения. В результате удара всё оставшееся на станции теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование было полностью уничтожено и выведено из строя - сообщили в Нафтогазе.

"россияне ударили по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Её единственная цель — террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла накануне отопительного сезона", — отметил и. о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз