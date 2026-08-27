$44.570.1052.010.08
ukenru
10:48 • 4828 перегляди
росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз
10:37 • 4678 перегляди
Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900
09:50 • 18468 перегляди
У Києві під час повномасштабної війни народилося понад 86 тисяч дітей PhotoVideo
09:43 • 14972 перегляди
рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка
09:14 • 22811 перегляди
У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT
08:54 • 22274 перегляди
росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа
08:29 • 27058 перегляди
У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС
06:19 • 29349 перегляди
Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч
05:33 • 26216 перегляди
Одещина понад 7 годин була під атакою рф: пошкоджено висотку та інфраструктуруPhoto
27 серпня, 04:30 • 30901 перегляди
Італія передасть Україні чотири батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі та радари
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.8м/с
43%
752мм
Популярнi новини
Що святкують 27 серпня в Україні та світі27 серпня, 04:00 • 19775 перегляди
Ціна на пшеницю досягла трирічного максимуму, оскільки у світі побоюються посилення війни рф проти України27 серпня, 04:44 • 21551 перегляди
Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзакладPhoto05:17 • 32052 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 44912 перегляди
У Харкові влучання у торговельний центр внаслідок удару рф - мер09:21 • 16195 перегляди
Публікації
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими06:59 • 46007 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 66116 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 64561 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 67562 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 82225 перегляди
Актуальнi люди
Олег Синєгубов
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Київська область
Харків
Полтавська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 52293 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 37297 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 60882 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 58940 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 60567 перегляди
Актуальне
Financial Times
ATACMS
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent

росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 4916 перегляди

Російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ чотирма КАБами. Удар знищив усе теплове та енергогенеруюче обладнання станції.

росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз


Російські війська завдали удару 4 КАБами по ТЕЦ у Херсоні, повторно атакувавши її вночі, внаслідок удару виведене з ладу все генеруюче обладнання, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.

Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ). ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції

- повідомили у Нафтогазі.

"росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", — зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз26.08.26, 11:38 • 31349 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Нафтогаз України
Херсон