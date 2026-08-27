росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз



Російські війська завдали удару 4 КАБами по ТЕЦ у Херсоні, повторно атакувавши її вночі, внаслідок удару виведене з ладу все генеруюче обладнання, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.

Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ). ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції