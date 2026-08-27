росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз
Київ • УНН
Російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ чотирма КАБами. Удар знищив усе теплове та енергогенеруюче обладнання станції.
Російські війська завдали удару 4 КАБами по ТЕЦ у Херсоні, повторно атакувавши її вночі, внаслідок удару виведене з ладу все генеруюче обладнання, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.
Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ). ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції
"росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", — зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз26.08.26, 11:38 • 31349 переглядiв