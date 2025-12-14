$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 5542 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 11794 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 33156 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 58122 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 41196 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 40129 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 32890 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20117 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19018 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16656 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Джорджія Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки Дональда Трампа "сигналом тривоги" для Європи. Вона підкреслила, що Європа має організуватися і посилити власну оборону, а не покладатися на США.

Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони
Фото: Bloomberg

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки Дональда Трампа "сигналом тривоги" для Європи. Вона підкреслила, що Європа має організуватися і посилити власну оборону замість того, щоб покладатися на США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на партійному заході в Римі, Мелоні заявила, що стратегія Трампа чітко вказує на намір Вашингтона "відступити зі старого континенту".

Що я можу сказати, так це доброго ранку, Європо. Доброго ранку. Ми 80 років передавали нашу охорону США на контракт, думаючи, що цей день ніколи не настане. Але, найголовніше, вдавали, що це безкоштовно 

– наголосила Мелоні. 

Мелоні підтвердила незмінну підтримку України Італією: "Саме тому ми з першого дня підтримували Україну. І саме тому ми продовжуватимемо це робити – заради справедливості, але понад усе, щоб захистити наші національні інтереси та безпеку".

Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico13.12.25, 09:54 • 9926 переглядiв

Водночас вона заперечила, що Європа повинна миритися "з ідеєю, що Європу зображають як марну товстошкіру тварину", натякаючи на критику Трампа щодо політики ЄС. Прем’єр-міністр також підтвердила єдність своєї правлячої коаліції, яка залишатиметься при владі до кінця терміну, попри внутрішні суперечки, зокрема щодо допомоги Україні.

Мирні переговори, зміцнення ППО та пакет енергетичної допомоги: про що Зеленський говорив із Мелоні09.12.25, 18:58 • 3790 переглядiв

Степан Гафтко

