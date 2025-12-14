Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони
Київ • УНН
Джорджія Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки Дональда Трампа "сигналом тривоги" для Європи. Вона підкреслила, що Європа має організуватися і посилити власну оборону, а не покладатися на США.
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки Дональда Трампа "сигналом тривоги" для Європи. Вона підкреслила, що Європа має організуватися і посилити власну оборону замість того, щоб покладатися на США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Виступаючи на партійному заході в Римі, Мелоні заявила, що стратегія Трампа чітко вказує на намір Вашингтона "відступити зі старого континенту".
Що я можу сказати, так це доброго ранку, Європо. Доброго ранку. Ми 80 років передавали нашу охорону США на контракт, думаючи, що цей день ніколи не настане. Але, найголовніше, вдавали, що це безкоштовно
Мелоні підтвердила незмінну підтримку України Італією: "Саме тому ми з першого дня підтримували Україну. І саме тому ми продовжуватимемо це робити – заради справедливості, але понад усе, щоб захистити наші національні інтереси та безпеку".
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico13.12.25, 09:54 • 9926 переглядiв
Водночас вона заперечила, що Європа повинна миритися "з ідеєю, що Європу зображають як марну товстошкіру тварину", натякаючи на критику Трампа щодо політики ЄС. Прем’єр-міністр також підтвердила єдність своєї правлячої коаліції, яка залишатиметься при владі до кінця терміну, попри внутрішні суперечки, зокрема щодо допомоги Україні.
Мирні переговори, зміцнення ППО та пакет енергетичної допомоги: про що Зеленський говорив із Мелоні09.12.25, 18:58 • 3790 переглядiв