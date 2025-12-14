Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки Дональда Трампа "сигналом тривоги" для Європи. Вона підкреслила, що Європа має організуватися і посилити власну оборону замість того, щоб покладатися на США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Виступаючи на партійному заході в Римі, Мелоні заявила, що стратегія Трампа чітко вказує на намір Вашингтона "відступити зі старого континенту".

Що я можу сказати, так це доброго ранку, Європо. Доброго ранку. Ми 80 років передавали нашу охорону США на контракт, думаючи, що цей день ніколи не настане. Але, найголовніше, вдавали, що це безкоштовно