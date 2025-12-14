Мелони призвала принять стратегию Трампа как сигнал к самостоятельной обороне
Киев • УНН
Джорджия Мелони назвала новую стратегию национальной безопасности Дональда Трампа "сигналом тревоги" для Европы. Она подчеркнула, что Европа должна организоваться и усилить собственную оборону, а не полагаться на США.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала новую стратегию национальной безопасности Дональда Трампа "сигналом тревоги" для Европы. Она подчеркнула, что Европа должна организоваться и усилить собственную оборону вместо того, чтобы полагаться на США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Выступая на партийном мероприятии в Риме, Мелони заявила, что стратегия Трампа четко указывает на намерение Вашингтона "отступить со старого континента".
Что я могу сказать, так это доброе утро, Европа. Доброе утро. Мы 80 лет передавали нашу охрану США на контракт, думая, что этот день никогда не наступит. Но, самое главное, притворялись, что это бесплатно
Мелони подтвердила неизменную поддержку Украины Италией: "Именно поэтому мы с первого дня поддерживали Украину. И именно поэтому мы будем продолжать это делать – ради справедливости, но прежде всего, чтобы защитить наши национальные интересы и безопасность".
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico13.12.25, 09:54 • 10001 просмотр
В то же время она отрицала, что Европа должна мириться "с идеей, что Европу изображают как бесполезное толстокожее животное", намекая на критику Трампа относительно политики ЕС. Премьер-министр также подтвердила единство своей правящей коалиции, которая будет оставаться у власти до конца срока, несмотря на внутренние споры, в частности относительно помощи Украине.
Мирные переговоры, укрепление ПВО и пакет энергетической помощи: о чем Зеленский говорил с Мелони09.12.25, 18:58 • 3791 просмотр