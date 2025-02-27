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Мелоні опинилася між двох вогнів: підтримка України чи дружба з Трампом

Київ  •  УНН

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Прем'єр Італії Джорджія Мелоні зіткнулася з дилемою щодо можливої військової місії ЄС в Україні. Їй доводиться балансувати між підтримкою європейських амбіцій та збереженням добрих відносин з Трампом.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні опинилася перед складним геополітичним вибором: підтримувати амбіції Європейського Союзу щодо можливої військової місії в Україні чи зберігати добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом. Про це інформує Euractiv, пише УНН.

Деталі 

"Поки Європа обговорює перспективу відправки військ в Україну, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні опинилася на небезпечному геополітичному канаті між підтриманням особливих відносин з президентом США Дональдом Трампом і збереженням прихильності Італії мінливим амбіціям ЄС у сфері безпеки", - повідомляє ЗМІ.

Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливе розміщення європейського контингенту в Україні Мелоні утрималася від коментарів, що контрастує з її попередньою чіткою підтримкою Києва. Водночас уряд Італії швидко дистанціювався від цієї ініціативи.

Зокрема, заступник прем'єр-міністра Джанбаттіста Фаццоларі заявив, що такий план - "не найефективніше рішення. Інше питання - міжнародна місія під егідою ООН в контексті миру".

Інший заступник прем’єра, Антоніо Таяні, висловив обережну позицію, тоді як лідер "Ліги" Маттео Сальвіні рішуче виступив проти будь-якої європейської армії.

Дипломатичні експерти застерігають від сприйняття таких заяв як остаточної позиції Рима. Колишній представник Італії в НАТО Стефано Стефаніні припускає, що якщо Франція, Німеччина та Велика Британія просуватимуть ідею військової присутності в Україні, Італія не зможе залишитися осторонь. За оцінками, опублікованими, La Repubblica, у разі участі в такій місії Рим може відправити від 3000 до 4000 військових.

Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України27.02.25, 01:53 • 116823 перегляди

Водночас Мелоні, яка раніше активно підтримувала Україну, зараз обрала тактику мовчання. Аналітики пояснюють це її прагненням не суперечити власним заявам про підтримку Києва, але й не псувати відносини з Трампом.

Мелоні опинилася в ситуації, коли вона не хоче відмовлятися від своєї колишньої позиції щодо України або суперечити їй, але при цьому вона не може дозволити собі налаштовувати проти себе Трампа

- пояснює Стефаніні.

"Цей процес балансування буде ставати все більш складним".

За словами Стефаніні, Мелоні була стривожена нещодавніми коментарями Трампа щодо України. Однак Стефаніні вважає, що вона має право тримати свої побоювання при собі, оскільки "немає сенсу підривати її довіру до Трампа".

На даний момент Мелоні зберігає рівновагу, втім, правжнє випробування для Мелоні може настати, якщо Трамп  наполягатиме на мирній угоді, невигідній для України. Тоді їй доведеться зробити вибір між США та європейськими союзниками. На думку Стефаніні, в такому випадку Мелоні скоріше підтримає Європу. 

"Якщо Трамп нав’яже врегулювання, яке Зеленський відкине, Мелоні не матиме іншого вибору, окрім як стати на бік Європи. Вартість протилежного рішення була б надто високою", - сказав Стефаніні.

Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО14.02.25, 21:27 • 32804 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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