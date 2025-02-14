Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії щодо міжнародної підтримки та безпекових гарантій. Зеленський наголосив на важливості членства в НАТО та необхідності посилення української армії.
"Провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили питання міжнародної підтримки України та майбутні гарантії безпеки". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Глава української держави поінформував італійську сторону про свої останні контакти з американськими високопосадовцями, зокрема, зустріч із віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом та телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Одним із ключових аспектів стало питання координації з міжнародними партнерами щодо створення ефективної системи безпекових гарантій для України.
Обговорили координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки
Зеленський наголосив, що найкращим варіантом для довгострокової стабільності є вступ України до НАТО. Водночас, поки цього не сталося, необхідно продовжувати зміцнення української армії, зокрема протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та флоту.
Підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство в НАТО. До того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб наші партнери підтримували розвиток нашої сильної сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту.
Окрему увагу приділили питанням міжнародної стратегії безпеки та оборони. Президент України підкреслив важливість узгодженої позиції Києва, Європи та США перед будь-якими можливими переговорами. На його думку, спільний план дій має не лише зміцнити обороноздатність України, а й забезпечити участь Європи у мирному процесі для запобігання новим військовим загрозам у майбутньому.
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