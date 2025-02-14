Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 11934 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 47769 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127499 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186295 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150123 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140697 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118441 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108459 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103068 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145695 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 74830 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 29304 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 63802 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 78586 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 72597 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145695 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144646 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278320 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307096 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242897 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24915 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64989 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112783 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135746 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117936 перегляди
Актуальне
Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО

Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО

Київ • УНН

 • 33206 перегляди

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії щодо міжнародної підтримки та безпекових гарантій. Зеленський наголосив на важливості членства в НАТО та необхідності посилення української армії.

"Провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили питання міжнародної підтримки України та майбутні гарантії безпеки". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава української держави поінформував італійську сторону про свої останні контакти з американськими високопосадовцями, зокрема, зустріч із віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом та телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Одним із ключових аспектів стало питання координації з міжнародними партнерами щодо створення ефективної системи безпекових гарантій для України. 

Обговорили координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки

- заявив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що найкращим варіантом для довгострокової стабільності є вступ України до НАТО. Водночас, поки цього не сталося, необхідно продовжувати зміцнення української армії, зокрема протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та флоту. 

Підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство в НАТО. До того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб наші партнери підтримували розвиток нашої сильної сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту.

- додав Президент.

Окрему увагу приділили питанням міжнародної стратегії безпеки та оборони. Президент України підкреслив важливість узгодженої позиції Києва, Європи та США перед будь-якими можливими переговорами. На його думку, спільний план дій має не лише зміцнити обороноздатність України, а й забезпечити участь Європи у мирному процесі для запобігання новим військовим загрозам у майбутньому.

Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі09.01.25, 22:22 • 32974 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
dzhordzha-meloniДжорджа Мелоні
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
italiiaІталія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами