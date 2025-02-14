Зеленський і Мелоні обговорили гарантії безпеки України та вступ до НАТО

"Провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили питання міжнародної підтримки України та майбутні гарантії безпеки". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Глава української держави поінформував італійську сторону про свої останні контакти з американськими високопосадовцями, зокрема, зустріч із віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом та телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Одним із ключових аспектів стало питання координації з міжнародними партнерами щодо створення ефективної системи безпекових гарантій для України.

Обговорили координацію з партнерами щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки

Зеленський наголосив, що найкращим варіантом для довгострокової стабільності є вступ України до НАТО. Водночас, поки цього не сталося, необхідно продовжувати зміцнення української армії, зокрема протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та флоту.

Підкреслив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство в НАТО. До того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб наші партнери підтримували розвиток нашої сильної сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту.