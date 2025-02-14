Зеленский и Мелони обсудили гарантии безопасности Украины и вступление в НАТО

"Провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, во время которого обсудили вопросы международной поддержки Украины и будущие гарантии безопасности". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава украинского государства проинформировал итальянскую сторону о своих последних контактах с американскими высокопоставленными чиновниками, в частности, о встрече с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом. Одним из ключевых аспектов стал вопрос координации с международными партнерами по созданию эффективной системы гарантий безопасности для Украины.

Обсудили координацию с партнерами относительно действенных гарантий безопасности для Украины и возможных рамок для обеспечения долгосрочной безопасности

Зеленский отметил, что лучшим вариантом для долгосрочной стабильности является вступление Украины в НАТО. В то же время, пока этого не произошло, необходимо продолжать укрепление украинской армии, в частности противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и флота.

Подчеркнул, что самой сильной и наиболее экономически выгодной гарантией является членство в НАТО. До того, как Украина получит приглашение, крайне важно, чтобы наши партнеры поддерживали развитие нашей сильной современной армии, противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и боеспособного флота.