Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що справедливий мир в Україні можливий лише за умови гарантій безпеки від НАТО. Мелоні наголосила, що це найефективніший спосіб запобігти новому вторгненню росії.
Справедливий і тривалий мир в Україні неможливий, якщо не надати Києву гарантій того, що Росія не здійснить нове вторгнення в країну. Таку заяву зробила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в Римі. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
Необхідно докласти зусиль, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб переконатися, що це не повториться, і європейські нації, які відчувають загрозу, зможуть відчувати себе в безпеці,
Вона також підкреслила, що гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО.
Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може знову впасти в драму війни. Інші рішення видаються мені більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними,
Нагадаємо
Прем'єр Британії Кір Стармер проведе зустріч з лідерами Італії, Німеччини, Польщі та можливо Зеленським 2 березня. Учасники обговорять мирну ініціативу Трампа щодо України та питання європейської безпеки.