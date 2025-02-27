Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України

Справедливий і тривалий мир в Україні неможливий, якщо не надати Києву гарантій того, що Росія не здійснить нове вторгнення в країну. Таку заяву зробила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в Римі. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Необхідно докласти зусиль, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб переконатися, що це не повториться, і європейські нації, які відчувають загрозу, зможуть відчувати себе в безпеці,