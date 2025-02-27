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Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України

Італія заявила про неможливість справедливого миру без гарантій безпеки для України

Київ  •  УНН

 • 116800 перегляди

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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що справедливий мир в Україні можливий лише за умови гарантій безпеки від НАТО. Мелоні наголосила, що це найефективніший спосіб запобігти новому вторгненню росії.

Справедливий і тривалий мир в Україні неможливий, якщо не надати Києву гарантій того, що Росія не здійснить нове вторгнення в країну. Таку заяву зробила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в Римі. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Необхідно докласти зусиль, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб переконатися, що це не повториться, і європейські нації, які відчувають загрозу, зможуть відчувати себе в безпеці,

- заявила Мелоні.

Вона також підкреслила, що гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО. 

Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може знову впасти в драму війни. Інші рішення видаються мені більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними,

- резюмувала Джорджа Мелоні.

Нагадаємо

Прем'єр Британії Кір Стармер проведе зустріч з лідерами Італії, Німеччини, Польщі та можливо Зеленським 2 березня. Учасники обговорять мирну ініціативу Трампа щодо України та питання європейської безпеки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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