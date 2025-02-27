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Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

Киев  •  УНН

 • 3906 просмотра

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что справедливый мир в Украине возможен только при условии гарантий безопасности от НАТО. Мелони подчеркнула, что это самый эффективный способ предотвратить новое вторжение россии.

Справедливый и длительный мир в Украине невозможен, если не предоставить Киеву гарантий того, что Россия не осуществит новое вторжение в страну. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Необходимо приложить усилия, чтобы заложить основы для справедливого и прочного мира в Украине, который наступит лишь в том случае, если Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что это не повторится, и европейские нации, которые чувствуют угрозу, смогут чувствовать себя в безопасности,

- заявила Мелони.

Она также подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО. 

Я считаю, что это лучшая структура для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова впасть в драму войны. Другие решения кажутся мне более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными,

- резюмировала Джорджа Мелони.

Напомним

Премьер Британии Кир Стармер проведет встречу с лидерами Италии, Германии, Польши и возможно Зеленским 2 марта. Участники обсудят мирную инициативу Трампа в отношении Украины и вопросы европейской безопасности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
rimРим
natoNATO
shvetsiyaШвеция
italiyaИталия
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