Мелони оказалась между двух огней: поддержка Украины или дружба с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони оказалась перед сложным геополитическим выбором: поддерживать амбиции Европейского Союза относительно возможной военной миссии в Украине или сохранять хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Euractiv, пишет УНН.

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"Пока Европа обсуждает перспективу отправки войск в Украину, премьер-министр Италии Джорджия Мелони оказалась на опасном геополитическом канате между поддержанием особых отношений с президентом США Дональдом Трампом и сохранением приверженности Италии меняющимся амбициям ЕС в сфере безопасности", - сообщает СМИ.

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении европейского контингента в Украине Мелони воздержалась от комментариев, что контрастирует с ее предыдущей четкой поддержкой Киева. В то же время правительство Италии быстро дистанцировалось от этой инициативы.

В частности, заместитель премьер-министра Джанбаттиста Фаццолари заявил, что такой план - "не самое эффективное решение. Другой вопрос - международная миссия под эгидой ООН в контексте мира".

Другой заместитель премьера, Антонио Таяни, выразил осторожную позицию, тогда как лидер "Лиги" Маттео Сальвини решительно выступил против любой европейской армии.

Дипломатические эксперты предостерегают от восприятия таких заявлений как окончательной позиции Рима. Бывший представитель Италии в НАТО Стефано Стефанини предполагает, что если Франция, Германия и Великобритания будут продвигать идею военного присутствия в Украине, Италия не сможет остаться в стороне. По оценкам, опубликованным, La Repubblica, в случае участия в такой миссии Рим может отправить от 3000 до 4000 военных.

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В то же время Мелони, которая ранее активно поддерживала Украину, сейчас выбрала тактику молчания. Аналитики объясняют это ее стремлением не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева, но и не портить отношения с Трампом.

Мэлони оказалась в ситуации, когда она не хочет отказываться от своей прежней позиции по Украине или противоречить ей, но при этом она не может позволить себе настраивать против себя Трампа - объясняет Стефанини.

"Этот процесс балансировки будет становиться все более сложным".

По словам Стефанини, Мелони была встревожена недавними комментариями Трампа относительно Украины. Однако Стефанини считает, что она имеет право держать свои опасения при себе, поскольку "нет смысла подрывать ее доверие к Трампу".

На данный момент Мелони сохраняет равновесие, впрочем, настоящее испытание для Мелони может наступить, если Трамп будет настаивать на мирном соглашении, невыгодном для Украины. Тогда ей придется сделать выбор между США и европейскими союзниками. По мнению Стефанини, в таком случае Мелони скорее поддержит Европу.

"Если Трамп навяжет урегулирование, которое Зеленский отвергнет, Мелони не будет иметь другого выбора, кроме как стать на сторону Европы. Стоимость противоположного решения была бы слишком высокой", - сказал Стефанини.

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