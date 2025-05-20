Маршрути мобільних аптек уже охоплюють понад 1000 населених пунктів України - МОЗ

Станом на травень 2025 року в Україні працює 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях, ще один - готується до виїзду найближчим часом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), інформує УНН.

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Зазначається, що у більшості випадків маршрути охоплюють саме ті населені пункти, де повністю відсутні стаціонарні аптеки. Йдеться про найвіддаленіші громади, прифронтові райони, села з обмеженим доступом до медичної інфраструктури.

Ми запустили першу мобільну аптеку в січні 2024 року - з одного маршруту в Харківській області. Сьогодні їхні маршрути охоплюють понад 1000 населених пунктів - це тисячі людей, які отримали реальний доступ до ліків там, де раніше не було жодної аптеки - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, у воєнний час мобільна аптека - це не просто точка продажу, це "точка довіри, стабільності й турботи про людей у громадах", адже у таких аптеках можна придбати як рецептурні, так і безрецептурні препарати, зокрема ліки за програмою "Доступні ліки", що дозволяє людям економити кошти і не переривати лікування.

"Наразі найбільше населених пунктів охоплюють маршрути мобільних аптек в Харківській, Київській, Черкаській і Чернігівській областях. За кількістю працюючих мобільних аптек лідирують ті ж регіони - по три пункти в кожному", - уточнили в МОЗ.

Нагадаємо

Ще у серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. У січні 2024 року у Харківській області запрацювала перша в Україні мобільна аптека, яка доставляє ліки у 80 населених пунктів.

Пізніше стало відомо, що Укрпошта доставлятиме ліки українцям на у Сумській та Донецькій областях у рамках пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека", який покликаний розв'язати проблему нестачі аптек.

Забезпечить ліками майже 30 тисяч українців: на Черкащині запрацювала мобільна аптека