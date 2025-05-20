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Маршруты мобильных аптек уже охватывают более 1000 населенных пунктов Украины - Минздрав

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В Украине функционирует 29 мобильных аптечных пунктов, обслуживающих отдаленные общины и прифронтовые районы. Больше всего мобильных аптек работает в Харьковской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Маршруты мобильных аптек уже охватывают более 1000 населенных пунктов Украины - Минздрав

По состоянию на май 2025 года в Украине работает 29 мобильных аптечных пунктов в 17 областях, еще один - готовится к выезду в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (МЗ), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в большинстве случаев маршруты охватывают именно те населенные пункты, где полностью отсутствуют стационарные аптеки. Речь идет о самых отдаленных общинах, прифронтовых районах, селах с ограниченным доступом к медицинской инфраструктуре.

Мы запустили первую мобильную аптеку в январе 2024 года - с одного маршрута в Харьковской области. Сегодня их маршруты охватывают более 1000 населенных пунктов - это тысячи людей, которые получили реальный доступ к лекарствам там, где раньше не было ни одной аптеки

- отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в военное время мобильная аптека - это не просто точка продажи, это "точка доверия, стабильности и заботы о людях в общинах", ведь в таких аптеках можно приобрести как рецептурные, так и безрецептурные препараты, в частности лекарства по программе "Доступные лекарства", что позволяет людям экономить средства и не прерывать лечение.

"Сейчас больше всего населенных пунктов охватывают маршруты мобильных аптек в Харьковской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях. По количеству работающих мобильных аптек лидируют те же регионы - по три пункта в каждом", - уточнили в Минздраве.

Напомним

Еще в августе 2023 года Правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами создавать мобильные аптечные пункты. В январе 2024 года в Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая доставляет лекарства в 80 населенных пунктов.

Позже стало известно, что Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.

Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч украинцев: в Черкасской области заработала мобильная аптека08.02.24, 18:15 • 24314 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Харьковская область
Черниговская область
Укрпочта
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