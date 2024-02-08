Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч украинцев: в Черкасской области заработала мобильная аптека

В Черкасской области появилась вторая в Украине мобильная аптека, которая охватывает 36 сел. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Сейчас в Черкасской области утверждены 6 маршрутов, которые охватят 36 сел и обеспечат доступ к лекарственным средствам для около 27,5 тысяч украинцев. Кроме того, в ближайшее время планируется лицензировать еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить обеспечение лекарствами сельское население области.

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Запуск мобильных аптек позволяет нам решить вопрос доступности лекарственных средств в сельской местности и дать пациенту возможность приобрести лекарства без необходимости ездить за ними в большие города. Также важно, чтобы пациент мог воспользоваться программой Доступные лекарства, то есть получить лекарственные средства бесплатно или с частичной доплатой. Мы заинтересованы в том, чтобы мобильных аптек становилось все больше и эта практика стала привычной во всех областях Украины - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что пациенты будут получать информацию о прибытии мобильного аптечного пункта от семейного врача и органов местной власти, с руководителями которых согласованы маршруты.

В мобильном аптечном пункте будут отпускаться как безрецептурные, так и рецептурные лекарства. Все рецептурные препараты будут отпускаться по бумажным и электронным рецептам

Напомним

Почти 90% сел в стране не имеют стационарных аптек. В Минздраве отмечают необходимость расширения сети мобильных аптек для улучшения доступа к лекарствам для сельского населения.

Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч селян: в Черкасской области заработала мобильная аптека