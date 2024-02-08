Забезпечить ліками майже 30 тисяч українців: на Черкащині запрацювала мобільна аптека
Київ • УНН
У Черкаській області запустили мобільну аптеку, що забезпечити ліками близько 27 500 людей у 36 селах. Також планується ще один мобільний аптечний пункт, що дозволить у 2-3 рази збільшити забезпечення ліками сільське населення області
У Черкаській області з'явилась друга в Україні мобільна аптека, яка охоплює 36 сіл. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.
Деталі
Наразі на Черкащині затверджені 6 маршрутів, які охоплять 36 сіл і забезпечать доступ до лікарських засобів для близько 27,5 тисяч українців. Окрім того, найближчим часом планується ліцензувати ще один мобільний аптечний пункт, що дозволить у 2-3 рази збільшити забезпечення ліками сільське населення області.
На Харківщині запрацювала перша в Україні мобільна аптека 18.01.24, 13:57 • 35298 переглядiв
Запуск мобільних аптек дозволяє нам розв'язати питання доступності лікарських засобів в сільській місцевості та дати пацієнту можливість придбати ліки без необхідності їздити за ними у більші міста. Також важливо, щоб пацієнт міг скористатися програмою Доступні ліки, тобто отримати лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою. Ми зацікавлені в тому, щоб мобільних аптек ставало дедалі більше і ця практика стала звичною у всіх областях України
Доповнення
У відомстві розповіли, що пацієнти будуть отримувати інформацію щодо прибуття мобільного аптечного пункту від сімейного лікаря та органів місцевої влади, з керівниками яких погоджено маршрути.
У мобільному аптечному пункті будуть відпускатися як безрецептурні, так і рецептурні ліки. Всі рецептурні препарати відпускатимуться за паперовими та електронними рецептами
Нагадаємо
Майже 90% сіл в країні не мають стаціонарних аптек. У МОЗ наголошують на необхідності розширення мережі мобільних аптек для покращення доступу до ліків для сільського населення.
Забезпечить ліками майже 30 тисяч селян: на Черкащині запрацювала мобільна аптека