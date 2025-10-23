Президент Франції написав допис українською після зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон українською мовою прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським, заявивши про посилення тиску на москву. Франція підтримує Україну в пошуках справедливого миру та вітає нові санкції США та ЄС.
Президент Франції Емманюель Макрон українською мовою висловився про результати своєї зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це інформує УНН з посиланням на його публікацію у соцмережі Facebook.
Пліч-о-пліч із нашими європейськими партнерами та у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Франція продовжує підтримувати Україну у пошуках шляху до справедливого та тривалого миру
Він зазначив, що оскільки росія продовжує виступати проти негайного й беззастережного припинення вогню, Франція вирішила посилити тиск на москву.
Еммануель Макрон також привітав ухвалення нових санкцій Сполученими Штатами, а також санкцій, узгоджених сьогодні Європейським Союзом, додавши, що "мир є необхідним".
