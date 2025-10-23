Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон на украинском языке прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским, заявив об усилении давления на Москву. Франция поддерживает Украину в поисках справедливого мира и приветствует новые санкции США и ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на украинском языке высказался о результатах своей встречи с Владимиром Зеленским. Об этом информирует УНН со ссылкой на его публикацию в соцсети Facebook.
Плечом к плечу с нашими европейскими партнерами и в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Франция продолжает поддерживать Украину в поисках пути к справедливому и прочному миру
Он отметил, что поскольку Россия продолжает выступать против немедленного и безоговорочного прекращения огня, Франция решила усилить давление на Москву.
Эммануэль Макрон также приветствовал принятие новых санкций Соединенными Штатами, а также санкций, согласованных сегодня Европейским Союзом, добавив, что "мир необходим".
