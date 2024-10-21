МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС підстанціях
Київ • УНН
Інспектори МАГАТЕ продовжили моніторингову місію на критично важливій підстанції для роботи українських АЕС. Місія буде проводитись на всіх ключових підстанціях для атомної енергетики згідно з узгодженим графіком.
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій оператора системи передачі, яка є критично важливою для роботи українських АЕС, передає УНН із посиланням на Міненерго.
За даними відомства, згідно із узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях.
"Це результат тих предметних домовленостей, яких вдалося досягнути під час візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та перемовин з Президентом України Володимиром Зеленським. Ми сподіваємося, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку. Адже удари росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
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