МАГАТЭ продолжило мониторинговую миссию на ключевых для работы АЭС подстанциях

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии 21 октября продолжили мониторинговую миссию на одной из подстанций оператора системы передачи, которая является критически важной для работы украинских АЭС, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, согласно согласованному графику визитов, миссия будет продолжаться поочередно на всех ключевых для атомной энергетики подстанциях.

"Это результат тех предметных договоренностей, которых удалось достичь во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы надеемся, что присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для работы АЭС подстанциях магистральной электросети поможет поддержать ядерную безопасность и радиационную безопасность. Ведь удары россии по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.

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