Литва затримала 21 особу за контрабанду сигарет метеозондами з білорусі

У вівторок литовська влада заявила про арешт 21 особи, ймовірно пов'язаної зі злочинною мережею, яка контрабандою перевозила сигарети за допомогою спеціально обладнаних метеозондів з союзної росії білорусі, що порушували повітряний простір балтійської країни останніми тижнями, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Слідчі провели понад 80 обшуків, вилучивши, серед іншого, сигарети з білоруськими акцизними марками, SIM-картки, глушники сигналів зв'язку та стеження, а також вогнепальну зброю, йдеться у заяві Генеральної прокуратури Литви. Також було конфісковано розкішні автомобілі та цінне майно.

На початку цього місяця Литва оголосила надзвичайний стан у країні через ризики для безпеки, що створюються метеорологічними аерозондами, відправленими з білорусі.

Аерозонди змусили Литву неодноразово закривати свій головний аеропорт, залишаючи тисячі людей у ​​скрутному становищі, і призвели до закриття прикордонних переходів між двома країнами, оскільки Європа залишається в стані готовності через попередні вторгнення в повітряний простір НАТО під час війни в Україні.

У вівторковій операції взяли участь понад 140 офіцерів Бюро кримінальної поліції Литви, поліції Вільнюса та спеціальних антитерористичних підрозділів.

У своїй заяві прокуратура заявила, що ймовірна мережа "характеризувалася дуже суворою конспірацією та розподілом ролей, контрабанда сигарет здійснювалася систематично, скоординовано, під суворим контролем її організаторів (керівників) та їхніх довірених осіб".

Прокурори стверджують, що "організатори могли мати прямі контакти зі спільниками, які діяли в республіці білорусь, звідки за сприятливих погодних умов запускалися повітряні кульки з контрабандними сигаретами".

"За допомогою обладнання для відстеження (GPS) та відповідних програм переміщення повітряних кульок контролювалося, а точні координати їх посадки в Литві передавались виконавцям", – заявили прокурори. "Після збору контрабанди останні повинні були доставити її до заздалегідь узгоджених пунктів або передати іншим особам, причетним до злочинів".

Литовська влада заявила, що 21 підозрюваному буде пред'явлено звинувачення в участі у злочинній організації, незаконному поводженні та контрабанді акцизних товарів та сприянні іншій державі в діях проти Литви.

