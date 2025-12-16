Литва затримала 21 особу за контрабанду сигарет метеозондами з білорусі

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 1266 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 6374 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 8824 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 13305 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 14628 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20014 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 21942 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22730 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27256 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23410 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 15263 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 23754 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29104 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 14532 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 23817 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 12528 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 23918 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29191 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 72886 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 67940 перегляди
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43094 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60028 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60005 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63643 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98393 перегляди
Литва затримала 21 особу за контрабанду сигарет метеозондами з білорусі

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Литовська влада заарештувала 21 особу, ймовірно пов'язану зі злочинною мережею, яка контрабандою перевозила сигарети з Білорусі за допомогою метеозондів. Операція включала понад 80 обшуків та вилучення контрабандних товарів, розкішних автомобілів і зброї.

Литва затримала 21 особу за контрабанду сигарет метеозондами з білорусі

У вівторок литовська влада заявила про арешт 21 особи, ймовірно пов'язаної зі злочинною мережею, яка контрабандою перевозила сигарети за допомогою спеціально обладнаних метеозондів з союзної росії білорусі, що порушували повітряний простір балтійської країни останніми тижнями, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Слідчі провели понад 80 обшуків, вилучивши, серед іншого, сигарети з білоруськими акцизними марками, SIM-картки, глушники сигналів зв'язку та стеження, а також вогнепальну зброю, йдеться у заяві Генеральної прокуратури Литви. Також було конфісковано розкішні автомобілі та цінне майно.

На початку цього місяця Литва оголосила надзвичайний стан у країні через ризики для безпеки, що створюються метеорологічними аерозондами, відправленими з білорусі.

Аерозонди змусили Литву неодноразово закривати свій головний аеропорт, залишаючи тисячі людей у ​​скрутному становищі, і призвели до закриття прикордонних переходів між двома країнами, оскільки Європа залишається в стані готовності через попередні вторгнення в повітряний простір НАТО під час війни в Україні.

На Волині виявили повітряну кулю з білоруською контрабандою на шляху до ЄС16.12.25, 16:53 • 1622 перегляди

У вівторковій операції взяли участь понад 140 офіцерів Бюро кримінальної поліції Литви, поліції Вільнюса та спеціальних антитерористичних підрозділів.

У своїй заяві прокуратура заявила, що ймовірна мережа "характеризувалася дуже суворою конспірацією та розподілом ролей, контрабанда сигарет здійснювалася систематично, скоординовано, під суворим контролем її організаторів (керівників) та їхніх довірених осіб".

Прокурори стверджують, що "організатори могли мати прямі контакти зі спільниками, які діяли в республіці білорусь, звідки за сприятливих погодних умов запускалися повітряні кульки з контрабандними сигаретами".

"За допомогою обладнання для відстеження (GPS) та відповідних програм переміщення повітряних кульок контролювалося, а точні координати їх посадки в Литві передавались виконавцям", – заявили прокурори. "Після збору контрабанди останні повинні були доставити її до заздалегідь узгоджених пунктів або передати іншим особам, причетним до злочинів".

Литовська влада заявила, що 21 підозрюваному буде пред'явлено звинувачення в участі у злочинній організації, незаконному поводженні та контрабанді акцизних товарів та сприянні іншій державі в діях проти Литви.

лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою14.12.25, 01:23 • 3639 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Обшук
Війна в Україні
Білорусь
НАТО
Європейський Союз
Литва
Україна