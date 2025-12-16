На Волині виявили повітряну кулю з білоруською контрабандою на шляху до ЄС

У Волинській області прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандою білоруських цигарок, яка, вірогідно прямувала до Польщі, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що пакунок з тютюновими виробами, який зловмисники, ймовірно, планували переправити до країн ЄС за допомогою повітряної кулі, знайшли на Шаччині напередодні. Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону.

Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Всередині знаходилося 1500 пачок цигарок з акцизними марками республіки білорусь, а також два GPS-пристрої: один із SIM-карткою білоруського оператора зв’язку, інший - із SIM-карткою оператора Республіки Польща - повідомили у ДПСУ.

Вказано, що "з урахуванням маркування тютюнових виробів, способу їх доставки, а також наявності вказаних GPS-пристроїв, повітряна куля з незаконним вантажем білоруського виробництва, вірогідно, прямувала в напрямку Польщі".

Як зазначається, поліція контрабандне куриво та технічні засоби вилучила.

"Орієнтовна вартість виявлених цигарок становить близько 90 тисяч гривень", - вказали у ДПСУ.

Доповнення

Через перетин кордону з білорусі гігантським повітряним кулям неодноразово зупинялося повітряне сполучення у Литві.

