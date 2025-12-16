$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 11923 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 15453 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 17571 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 23230 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
16 грудня, 08:00 • 21249 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22126 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29485 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21675 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19458 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
На Волині виявили повітряну кулю з білоруською контрабандою на шляху до ЄС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з 1500 пачками білоруських цигарок, ймовірно, призначених для Польщі. Вартість контрабанди становить близько 90 тисяч гривень.

На Волині виявили повітряну кулю з білоруською контрабандою на шляху до ЄС

У Волинській області прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандою білоруських цигарок, яка, вірогідно прямувала до Польщі, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що пакунок з тютюновими виробами, який зловмисники, ймовірно, планували переправити до країн ЄС за допомогою повітряної кулі, знайшли на Шаччині напередодні. Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону.

Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Всередині знаходилося 1500 пачок цигарок з акцизними марками республіки білорусь, а також два GPS-пристрої: один із SIM-карткою білоруського оператора зв’язку, інший - із SIM-карткою оператора Республіки Польща

- повідомили у ДПСУ.

Вказано, що "з урахуванням маркування тютюнових виробів, способу їх доставки, а також наявності вказаних GPS-пристроїв, повітряна куля з незаконним вантажем білоруського виробництва, вірогідно, прямувала в напрямку Польщі".

Як зазначається, поліція контрабандне куриво та технічні засоби вилучила.

"Орієнтовна вартість виявлених цигарок становить близько 90 тисяч гривень", - вказали у ДПСУ.

Доповнення

Через перетин кордону з білорусі гігантським повітряним кулям неодноразово зупинялося повітряне сполучення у Литві.

Литва оголосила надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з білорусі09.12.25, 10:28 • 3260 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Державний кордон України
Білорусь
Волинська область
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз
Литва
Польща