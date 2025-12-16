На Волині виявили повітряну кулю з білоруською контрабандою на шляху до ЄС
Київ • УНН
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з 1500 пачками білоруських цигарок, ймовірно, призначених для Польщі. Вартість контрабанди становить близько 90 тисяч гривень.
У Волинській області прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандою білоруських цигарок, яка, вірогідно прямувала до Польщі, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що пакунок з тютюновими виробами, який зловмисники, ймовірно, планували переправити до країн ЄС за допомогою повітряної кулі, знайшли на Шаччині напередодні. Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону.
Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Всередині знаходилося 1500 пачок цигарок з акцизними марками республіки білорусь, а також два GPS-пристрої: один із SIM-карткою білоруського оператора зв’язку, інший - із SIM-карткою оператора Республіки Польща
Вказано, що "з урахуванням маркування тютюнових виробів, способу їх доставки, а також наявності вказаних GPS-пристроїв, повітряна куля з незаконним вантажем білоруського виробництва, вірогідно, прямувала в напрямку Польщі".
Як зазначається, поліція контрабандне куриво та технічні засоби вилучила.
"Орієнтовна вартість виявлених цигарок становить близько 90 тисяч гривень", - вказали у ДПСУ.
Доповнення
Через перетин кордону з білорусі гігантським повітряним кулям неодноразово зупинялося повітряне сполучення у Литві.
