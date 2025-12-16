На Волыни обнаружили воздушный шар с белорусской контрабандой на пути в ЕС

В Волынской области пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандой белорусских сигарет, который, вероятно, направлялся в Польшу, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что пакет с табачными изделиями, который злоумышленники, вероятно, планировали переправить в страны ЕС с помощью воздушного шара, нашли на Шаччине накануне. Находку обнаружили неподалеку от украинско-белорусской границы.

Пакет был обмотан черной полиэтиленовой пленкой, к нему крепился канат с остатками воздушного шара. Внутри находилось 1500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, а также два GPS-устройства: одно с SIM-картой белорусского оператора связи, другое - с SIM-картой оператора Республики Польша. - сообщили в ГПСУ.

Указано, что "с учетом маркировки табачных изделий, способа их доставки, а также наличия указанных GPS-устройств, воздушный шар с незаконным грузом белорусского производства, вероятно, направлялся в сторону Польши".

Как отмечается, полиция контрабандное курево и технические средства изъяла.

"Ориентировочная стоимость обнаруженных сигарет составляет около 90 тысяч гривен", - указали в ГПСУ.

Дополнение

Из-за пересечения границы с Беларусью гигантскими воздушными шарами неоднократно останавливалось воздушное сообщение в Литве.

