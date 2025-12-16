$42.250.05
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 11803 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 15340 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 17465 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 23111 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 21173 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22072 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29444 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21657 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19453 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
На Волыни обнаружили воздушный шар с белорусской контрабандой на пути в ЕС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На Волыни пограничники обнаружили воздушный шар с 1500 пачками белорусских сигарет, вероятно, предназначенных для Польши. Стоимость контрабанды составляет около 90 тысяч гривен.

На Волыни обнаружили воздушный шар с белорусской контрабандой на пути в ЕС

В Волынской области пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандой белорусских сигарет, который, вероятно, направлялся в Польшу, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что пакет с табачными изделиями, который злоумышленники, вероятно, планировали переправить в страны ЕС с помощью воздушного шара, нашли на Шаччине накануне. Находку обнаружили неподалеку от украинско-белорусской границы.

Пакет был обмотан черной полиэтиленовой пленкой, к нему крепился канат с остатками воздушного шара. Внутри находилось 1500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, а также два GPS-устройства: одно с SIM-картой белорусского оператора связи, другое - с SIM-картой оператора Республики Польша.

- сообщили в ГПСУ.

Указано, что "с учетом маркировки табачных изделий, способа их доставки, а также наличия указанных GPS-устройств, воздушный шар с незаконным грузом белорусского производства, вероятно, направлялся в сторону Польши".

Как отмечается, полиция контрабандное курево и технические средства изъяла.

"Ориентировочная стоимость обнаруженных сигарет составляет около 90 тысяч гривен", - указали в ГПСУ.

Дополнение

Из-за пересечения границы с Беларусью гигантскими воздушными шарами неоднократно останавливалось воздушное сообщение в Литве.

Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси09.12.25, 10:28 • 3260 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Государственная граница Украины
Беларусь
Волынская область
Государственная пограничная служба Украины
Европейский Союз
Литва
Польша