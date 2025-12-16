Литва задержала 21 человека за контрабанду сигарет метеозондами из беларуси

Во вторник литовские власти заявили об аресте 21 человека, предположительно связанного с преступной сетью, которая контрабандой перевозила сигареты с помощью специально оборудованных метеозондов из союзной россии беларуси, нарушавших воздушное пространство балтийской страны в последние недели, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Следователи провели более 80 обысков, изъяв, среди прочего, сигареты с белорусскими акцизными марками, SIM-карты, глушители сигналов связи и слежения, а также огнестрельное оружие, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Литвы. Также были конфискованы роскошные автомобили и ценное имущество.

В начале этого месяца Литва объявила чрезвычайное положение в стране из-за рисков для безопасности, создаваемых метеорологическими аэрозондами, отправленными из беларуси.

Аэрозонды вынудили Литву неоднократно закрывать свой главный аэропорт, оставляя тысячи людей в затруднительном положении, и привели к закрытию пограничных переходов между двумя странами, поскольку Европа остается в состоянии готовности из-за предыдущих вторжений в воздушное пространство НАТО во время войны в Украине.

Во вторничной операции приняли участие более 140 офицеров Бюро криминальной полиции Литвы, полиции Вильнюса и специальных антитеррористических подразделений.

В своем заявлении прокуратура заявила, что предполагаемая сеть "характеризовалась очень строгой конспирацией и распределением ролей, контрабанда сигарет осуществлялась систематически, скоординированно, под строгим контролем ее организаторов (руководителей) и их доверенных лиц".

Прокуроры утверждают, что "организаторы могли иметь прямые контакты с сообщниками, действовавшими в республике Беларусь, откуда при благоприятных погодных условиях запускались воздушные шары с контрабандными сигаретами".

"С помощью оборудования для отслеживания (GPS) и соответствующих программ перемещение воздушных шаров контролировалось, а точные координаты их посадки в Литве передавались исполнителям", – заявили прокуроры. "После сбора контрабанды последние должны были доставить ее в заранее согласованные пункты или передать другим лицам, причастным к преступлениям".

Литовские власти заявили, что 21 подозреваемому будут предъявлены обвинения в участии в преступной организации, незаконном обращении и контрабанде акцизных товаров и содействии другому государству в действиях против Литвы.

