лукашенко відкрито запропонував Ірану співпрацю від продовольства до оборонних технологій
Київ • УНН
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив про готовність обговорювати з Іраном будь-які напрямки співпраці, від постачання продовольства до військово-технічної сфери. Високий гість із Тегерана Масуд Пезешкіан підкреслив важливість дружніх відносин між країнами під час переговорів у вузькому форматі в мінську. Про це інформує БЕЛТА, пише УНН.
Деталі
20 серпня в мінську відбулися переговори правителя білорусі олександра лукашенка з Президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. лукашенко тепло привітав гостя, зазначивши, що його візит був спочатку запланований на червень, але через непередбачувані обставини був перенесений.
"Це не зменшило значущість вашого візиту. Ви залишаєтеся нашими друзями, і ми готові виконувати всі взяті на себе зобов’язання перед Іраном", – сказав лукашенко.
Він також нагадав про свої попередні поїздки до Тегерана та зустрічі з Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, якому він передав найтепліші дружні побажання.
Головним меседжем переговорів стало те, що у білорусі "немає закритих тем". лукашенко підкреслив готовність співпрацювати у всіх сферах: від забезпечення продовольством до військово-технічного партнерства.
"Немає ніяких секретів. Ми не дружимо проти когось, усе робимо на благо наших народів – білоруського та іранського", – наголосив лукашенко.
Візит Президента Ірану до мінська мав відбутися ще в червні під час Євразійського економічного форуму та засідання Вищої ради ЕАЕС, де Масуд Пезешкіан мав виступити як спостерігач. Проте через ескалацію військової ситуації в регіоні та удари по ядерній інфраструктурі Ірану візит довелося перенести. Раніше іранський президент надіслав відеозвернення учасникам ЕАЕС.
Нагадаємо
У лукашенка заявили, що Трамп погодився приїхати до мінська із родиною.