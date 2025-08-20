лукашенко відкрито запропонував Ірану співпрацю від продовольства до оборонних технологій

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 15288 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 16010 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 29701 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 112620 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 44406 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
20 серпня, 06:49 • 43617 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
19 серпня, 21:51 • 42684 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 171492 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 144627 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 126713 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Теги
Автори
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 10755 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 12280 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 32475 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 22955 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 21322 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 10048 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 15311 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 29732 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 112727 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 171543 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 5082 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 4172 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 6404 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 21443 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 32600 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

лукашенко відкрито запропонував Ірану співпрацю від продовольства до оборонних технологій

Київ • УНН

 • 104 перегляди

олександр лукашенко заявив про готовність обговорювати з Іраном будь-які напрямки співпраці, від постачання продовольства до військово-технічної сфери. Президент Ірану Масуд Пезешкіан підкреслив важливість дружніх відносин між країнами.

лукашенко відкрито запропонував Ірану співпрацю від продовольства до оборонних технологій

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив про готовність обговорювати з Іраном будь-які напрямки співпраці, від постачання продовольства до військово-технічної сфери. Високий гість із Тегерана Масуд Пезешкіан підкреслив важливість дружніх відносин між країнами під час переговорів у вузькому форматі в мінську. Про це інформує БЕЛТА, пише УНН.

Деталі

20 серпня в мінську відбулися переговори правителя білорусі олександра лукашенка з Президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. лукашенко тепло привітав гостя, зазначивши, що його візит був спочатку запланований на червень, але через непередбачувані обставини був перенесений.

"Це не зменшило значущість вашого візиту. Ви залишаєтеся нашими друзями, і ми готові виконувати всі взяті на себе зобов’язання перед Іраном", – сказав лукашенко.

Він також нагадав про свої попередні поїздки до Тегерана та зустрічі з Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, якому він передав найтепліші дружні побажання.

Головним меседжем переговорів стало те, що у білорусі "немає закритих тем". лукашенко підкреслив готовність співпрацювати у всіх сферах: від забезпечення продовольством до військово-технічного партнерства.

"Немає ніяких секретів. Ми не дружимо проти когось, усе робимо на благо наших народів – білоруського та іранського", – наголосив лукашенко.

Візит Президента Ірану до мінська мав відбутися ще в червні під час Євразійського економічного форуму та засідання Вищої ради ЕАЕС, де Масуд Пезешкіан мав виступити як спостерігач. Проте через ескалацію військової ситуації в регіоні та удари по ядерній інфраструктурі Ірану візит довелося перенести. Раніше іранський президент надіслав відеозвернення учасникам ЕАЕС.

білорусь готова прийняти зустріч Зеленського і путіна20.08.25, 03:02 • 3050 переглядiв

Нагадаємо

У лукашенка заявили, що Трамп погодився приїхати до мінська із родиною.

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Масуд Пезешкіян
Білорусь
Алі Хаменеї
Тегеран
Іран