У лукашенка заявили, що Трамп погодився приїхати до мінська із родиною

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запросив до мінська президента США Дональда Трампа разом із родиною - Трамп це запрошення прийняв. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого", передає УНН.

Лідери двох країн обговорили питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та ситуацію в гарячих точках, включаючи Україну. Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент білорусі запросив Дональда Трампа з родиною до мінська, і це запрошення було прийнято - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп провів розмову з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенко. Трамп подякував за звільнення політв’язнів, а також обговорили зустріч із російським диктатором володимиром путіним.