12:08
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У лукашенка заявили, що Трамп погодився приїхати до мінська із родиною

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запросив Дональда Трампа з родиною до мінська. Запрошення було прийнято, лідери обговорили двосторонні та регіональні питання, включаючи Україну.

У лукашенка заявили, що Трамп погодився приїхати до мінська із родиною

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запросив до мінська президента США Дональда Трампа разом із родиною - Трамп це запрошення прийняв. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого", передає УНН.

Лідери двох країн обговорили питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та ситуацію в гарячих точках, включаючи Україну. Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент білорусі запросив Дональда Трампа з родиною до мінська, і це запрошення було прийнято 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп провів розмову з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенко. Трамп подякував за звільнення політв’язнів, а також обговорили зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

Павло Башинський

Володимир Путін
Telegram
Дональд Трамп
Україна