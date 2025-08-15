У лукашенко заявили, что Трамп согласился приехать в минск с семьей
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко пригласил Дональда Трампа с семьей в минск. Приглашение было принято, лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая Украину.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко пригласил в минск президента США Дональда Трампа вместе с семьей - Трамп это приглашение принял. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", передает УНН.
Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в минск, и это приглашение было принято
Напомним
Президент США Дональд Трамп провел разговор с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко. Трамп поблагодарил за освобождение политзаключенных, а также обсудили встречу с российским диктатором владимиром путиным.