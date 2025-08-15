У лукашенко заявили, что Трамп согласился приехать в минск с семьей

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко пригласил в минск президента США Дональда Трампа вместе с семьей - Трамп это приглашение принял. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", передает УНН.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в минск, и это приглашение было принято - говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп провел разговор с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко. Трамп поблагодарил за освобождение политзаключенных, а также обсудили встречу с российским диктатором владимиром путиным.